Трамп высказался о ситуации на Украине: нужны выборы президента, Россия сильнее

Президент США Дональд Трамп дал интервью изданию Politico, в котором высказался о ситуации на Украине.

Глава Белого дома заявил, что у России переговорная позиция сильнее, чем у Украины, а Европа не справляется должным образом с "большой проблемой" в виде конфликта.

По словам Трампа, ситуация на Украине могла перерасти в третью мировую войну, но сейчас, вероятно, этого уже не должно произойти.

Недавнее предложение США по урегулированию, продолжил президент Соединенных Штатов, понравилось высокопоставленным чиновникам из команды Владимира Зеленского.

Что касается последнего, то ему "пора взять себя в руки и начать соглашаться с предложениями, потому что он проигрывает на поле боя".

Также Трамп отметил, что Украине пора провести президентские выборы, так как в Киеве их давно не было.