Московские единороссы поздравили Героев Отечества с праздником

"Единая Россия" Москвы поздравила Героев Отечества в Едином центре поддержки. Об этом рассказали во вторник, 9 декабря, в пресс-службе Московского городского регионального отделения (МГРО) "Единой России".

Ко Дню Героев Отечества ГБУ "Единый центр поддержки" и Московская "Единая Россия" при поддержке Мосгордумы организовали праздничное мероприятие. Оно объединило более сотни участников: депутатов Государственной думы и Мосгордумы, Героев России, ветеранов СВО и членов их семей, представители органов власти и общественных организаций.

По словам депутата Московской городской думы, руководителя рабочей группы МГД по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей, модератора встречи Максима Руднева, наша задача – не только хранить память о подвигах, но и обеспечить достойную жизнь и необходимую поддержку тем, кто защищал и защищает наше Отечество, а также их близким.

Заместитель председателя Госдумы, секретарь Московской "Единой России" Петр Толстой, подчеркнул историческую преемственность героизма и важность крепкого тыла для бойцов. Он поблагодарил тех, "кто делает все, чтобы наши бойцы на передовой чувствовали поддержку за тысячи километров". Это волонтеры гуманитарной миссии "Единой России", активисты "Женского движения" и МГЕР, правительство Москвы и лично мэр столицы Сергей Собянин, а также миллионы неравнодушных москвичей.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников напомнил про поставленную президентом задачу оказывать адресующую помощь каждому бойцу СВО и их семьям. В Московской городской думе ведется законотворческая работа с тем, чтобы эта поддержка была системной.

9 декабря торжественные и памятные мероприятия проводятся во всех регионах России: венки, цветы и минута молчания в память о тех, кто героически защищал интересы Родины на протяжении всей ее истории. О подвигах сегодняшних дней рассказывают те, кто знаком с боевыми действиями не по книгам и не по фильмам.

Награды тем, кто проявил исключительное мужество на поле боя, вручил президент России Владимир Путин. Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Кремля. На нее пригласили более 200 военных и гражданских лиц. Глава государства подчеркнул, что их работа — это пример истинного служения Отчизне. Наши современники с честью продолжают традиции воинской славы предков.

Посещая раненых бойцов спецоперации в госпитале в октябре, президент подчеркивал: то, что делают российские Вооруженные силы, — это важнейшее дело, которым занимается вся наша страна. Героизм российских военных находится в их генах, участники спецоперации достойны памяти участников Великой Отечественной войны.