Кремль высказался о сроках снижения ставки НДС

Пока нельзя очертить конкретные временные рамки, в которых будет действовать повышенная ставка налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом рассказал во вторник, 9 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал высказывание главы государства Владимира Путина о том, что повышение НДС до 22% будет носить временный характер.

В ответ на вопрос журналистов о том, есть ли понимание, на какой срок повышается НДС и когда можно ждать снижения ставки, Песков заявил: "Нет, конечно" (цитата по РИА Новости).

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заверил, что последствий повышения налога на добавленную стоимость россияне не заметят, поскольку речь идет про "безболезненный налог".

Также первый заместитель главы ведомства Ирина Окладникова подчеркивала, что у российского Министерства финансов нет намерений в обозримом будущем менять шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Она пояснила, что Минфин в настоящее время считает подобные изменения избыточным.