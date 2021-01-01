Нецензурная брань жены Макрона вызвала бурю критики во Франции

Очередной скандал разразился вокруг жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. Причиной стала нецензурная брань первой леди в адрес вышедших на акцию протеста активистов, сообщает The Independent.

Макрон посетила выступление французского актера и комика Ари Аббитана 7 декабря. Шоу было прервано из-за акции протеста, которую устроили активисты движения против изнасилований. Против Аббитана в 2021 году было заведено уголовное дело по обвинению в изнасиловании 23-летней девушки. Однако в 2023 году обвинения сняли, апелляционная инстанция оставила решение в силе.

Активисты скандировали различные лозунги, обвиняя комика в преступлении. За кулисами кабаре Фоли Бержер актер признался первой леди Франции, что испугался произошедшего. Брижит успокоила Ари, пообещав разогнать демонстрантов, которых она назвала "тупыми ***". Высказывание, попав в сеть, вызвало бурю осуждения. Представитель Брижит Макрон попытался оправдать первую леди, заявив, что ее слова относились лишь к радикальным методам, которые использовали активисты.