Глава Минфина назвал идеальную конструкцию для российской экономики

Комбинация жесткой бюджетной политики и мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) с низкими процентными ставками составляет идеальную конструкцию для экономики России. Такое мнение высказал во вторник, 9 декабря, российский министр финансов Антон Силуанов.

Как отметил политик в интервью журналу "Эксперт", бюджетное стимулирование экономики не может продолжаться бесконечно, поскольку при злоупотреблении этим инструментом "произойдет разбалансировка финансов".

Оптимальной моделью Силуанов назвал комбинирование жесткого бюджета и мягкой денежно-кредитной политики, так как это придает экономической политике гибкость. При замедлении инфляции и низких ставках бюджет может использоваться как дополнительный стимул для экономики.

В целом "наша формула проверена: доходы за вычетом сверхдоходов от высокой нефти должны равняться расходам за вычетом затрат на обслуживание долга", цитирует главу Минфина "Российская газета".

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подчеркивал, что бюджетная политика России на трехлетнем горизонте направлена на достижение национальных целей развития. При этом приоритетами являются социальная поддержка граждан, обеспечение обороноспособности государства и развитие инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин, говоря о динамике национальной экономики, назвал ожидаемым замедление темпа роста ВВП в 2025 году, по итогам года прогнозируется около 1%. Глава государства поручил незамедлительно приступить к реализации плана структурных изменений в российской экономике, чтобы начать постепенно наращивать экономическую динамику. При этом экономический рост должен охватывать все регионы.