Пропавшую модель Анжелику Тартанову спустя 2 недели нашли избитой в реанимации

Модель из Краснодара Анжелика Тартанова пропала в конце ноября в Москве. 33-летняя девушка перебралась в столицу, чтобы развиваться в сфере моделинга. Она мечтала завоевать популярность.

Тартанова активно вела соцсети, снималась для модных журналов, старалась влиться в светское общество. Недавно у Анжелики появился обеспеченный ухажер. Модель много рассказывала о парне родным, но никогда не показывала его фото.

После исчезновения Тартановой ее родственники предположили, что девушка могла стать жертвой парня. Анжелика не раз жаловалась на его ревнивый характер, а за несколько дней до пропажи модель рассталась с ухажером. Они жили вместе, но когда подруги пришли проверить квартиру, обнаружили там только полусобранные чемоданы на полу и паспорт модели.

Друзья Анжелики предположили самое страшное, ведь они догадывались, что сожитель не только ревновал, но и поднимал руку на модель. Мужчина воспринимал Тартанову как красивую куклу и требовал, чтобы девушка подчинялась его правилам. Он не разрешал Анжелике общаться с родными, даже с сестрами.

Спустя почти две недели поисков Тартанову нашли в больнице. Девушка попала в реанимацию с серьезными травмами. Когда Анжелика пришла в себя, она рассказала врачам, что ее избил возлюбленный в квартире на Университетском проспекте.

Сейчас модель находится в тяжелом состоянии. В больнице ей провели трепанацию черепа. Тартанова в сознании, но не разговаривает, пишет MSK1.