Владимир Путин в День героев Отечества вручил медали "Золотая звезда". Как это было

В Георгиевском зале Кремля - более 200 человек. Еак военные, так и гражданские. И объединяет их - любовь к Родине и готовность совершать подвиги во имя своей страны.

Владимир Путин: "Нас объединяет гордость за свою Родину, за достижения и победы предков. В разные исторические эпохи они отстаивали суверенитет государства и свободу нашего народа, боролись за право самостоятельно определять свою судьбу, делали все, чтобы страна была сильной, могла идти только вперед, открывать новые горизонты развития и уверенно смотреть в будущее. Сейчас, в непростое для нашей страны время, мы вновь убеждаемся, насколько прочны традиции воинской славы, с каким достоинством их продолжают наши современники, в том числе совсем молодые люди, совсем молодые ребята, бойцы, сражающиеся на передовой".

Президент подчеркивает: каждый из них проявил исключительные мужество и доблесть. Смог в сложнейших боевых условиях показать высочайший профессионализм и железный характер.

Путин: Все эти качества в полной мере присущи людям, для которых готовность рисковать собственной жизнью ради достижений страны – неотъемлемая часть профессии. Всех нас сейчас объединяет преклонение перед подвигом героев, понимание своей ответственности перед страной, сопричастности её судьбе, искренняя любовь к Родине. В этой любви, в этой исторической правоте и заключается наша сила и наши победы".

Звание Героя Российской Федерации посмертно присвоено сержанту Никите Афанасьеву. Он погиб, выполняя боевое задание в зоне СВО. "Золотую звезду" из рук президента получают мать и супруга героя.

Высокой награды удостоен и генерал-полковник Андрей Иванаев.

"Это боевой труд солдат, офицеров, генералов группировки, которые мужественно выполняли и продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Уверяю вас, верховный главнокомандующий, что мы и дальше отдадим все силы для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны, ее развитие за правое дело. Уверен, что все определенные вами цели и поставленные задачи будут успешно выполнены. Победа будет за нами! Служу России!", - сказал он.

За героизм и высокий профессионализм, проявленный при испытании и освоении новой авиационной техники, звание Героя присвоено командиру летного отряда компании Яковлев, летчику-испытателю Леониду Чикунову. Характер унаследовал от отца. Тот ушел на фронт в 1943-м. Громил немцев в пехоте, форсировал Днепр, освобождал Киев, Львов и Краков. Вернувшись домой, активно участвовал в отстраивании страны заново.

"Просто гордость за наших героических отцов и дедов – они нам оставили великую, цветущую, большущую, богатую страну", - отметил Чикунов.

Президент подчеркивает: праздник Героев Отечества - это не только праздник чествования тех, кто сейчас находится в Георгиевском зале, но и тех, кто обеспечивает каждому герою надежный тыл. Родители. Семья. Дети.

Путин: "В семье все куется, в семье на ноги становится человек и физически, и морально, все закладывается в семье. Поэтому и вся наша политика вокруг семей и складывается. Что-то получается, что-то лучше, что-то не получается, но общая задача, общий вектор развития складывается вокруг семьи – и вокруг Родины, потому что Родина и есть наша большая, огромная, сплоченная семья. Вы знаете, каждый на своем месте отдаёт себя целиком. А что же говорить уже про наших бойцов, которые сейчас находятся на передовой! В этой новой системе отсчета применения боевых дронов и других современных средств поражения – просто головы не поднять, а ребята воюют. Вот они и есть настоящие герои".

По традиции Владимир Путин уже после церемонии в неформальной обстановке пообщался с теми, кто сегодня приехал в Кремль. Среди них были и дети героев.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"