Украинский лидер Владимир Зеленский разозлил США визитом в Европу. Как заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, в Вашингтоне его маневры воспринимают как акт вандализма против усилий Трампа по мирному соглашению.

Как написал Дмитрук в Telegram, человек, который довел страну до катастрофы, пытается затянуть процесс и найти для себя убежище. Нардеп уверен, что эти попытки не увенчаются успехом - ни в Европе, ни тем более в США.

По словам депутата, это уже не кризис Зеленского, Зеленский - пройденный этап. Это политический кризис страны, вызванный разрушением всех институтов власти.