Госдума приняла поправки о больничном для самозанятых

Самозанятые смогут за счет добровольных взносов обеспечить себе выплаты в период временной нетрудоспособности. Поправки в законодательство такого содержания приняла во вторник, 9 декабря, Государственная дума России.

Согласно указанным поправкам, в России предлагается провести эксперимент по добровольному вступлению самозанятых граждан в систему обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Законодательно будет установлен порядок добровольного вступления самозанятых в страховые отношения, условия уплаты взносов и начисления пособий.

Размер ежемесячного взноса будет зависеть от выбранной страховой суммы: 35 тысяч рублей — при взносе в 1344 рубля, 50 тысяч рублей — при взносе 1920 рублей.

Через полгода уплаты взносов самозанятый сможет уйти на оплачиваемый больничный. Если была выбрана страховая сумма 35 тысяч рублей, пособие составит от 14 700 до 35 тысяч рублей, при 50 тысячах — от 21 до 50 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России уточнили, что после уплаты взносов в течение полугода у граждан появится право на получение пособия в размере 70%, а по истечении 12 месяцев — в размере 100% страховой суммы. Будет учитываться также страховой стаж, сформированный во время работы гражданина по найму. Взаимодействие самозанятых с Социальным фондом будет осуществляться через мобильное приложение "Мой налог".

Тем временем вице-премьер Александр Новак рассказал, что признаки трудовых отношений будут закреплены в России законодательно. Таким образом власти решат проблему подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми гражданами, а работодателям-нарушителям будет грозить административная ответственность.