Лукашенко объявил о размещении второй линии войск на границе с Украиной

Беларусь вынуждена выставлять во вторую линию свои войска на границе с Украиной и усиливать вооружение пограничных подразделений. Об этом рассказал во вторник, 9 декабря, белорусский лидер Александр Лукашенко.

Как отметил политик, в целом "более-менее стабилизировалась ситуация на белорусско-украинской границе", хотя "там проблем выше крыши". Остается "много вопросов, которые предстоит решать в мобилизационном порядке и выстраивать границу, которая брошена со стороны Украины, и строить заставы, и вооружать пограничников".

Из-за того, что "во второй линии за пограничниками приходится выставлять вооруженные силы", приходится нести дополнительные расходы, ведь это "отвлекает не только наше внимание, но это отвлекает определенные средства", цитирует Александра Лукашенко ТАСС.

Ранее президент Беларуси подчеркивал, что его страну никому не удастся втянуть в войну, если только не будет совершен акт внешней агрессии. Как отметил политик, "нам надо выдержать это время", в которое насчитывается свыше полусотни войн и различных конфликтов, а если "выдержим — будут жить наши дети", а в противном случае "окунемся в этот омут".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверял, что Беларусь как часть Союзного государства может рассчитывать на защиту России, тем более что "Белоруссия действительно тоже сталкивается с недружественным окружением, с потенциальными угрозами по отношению к своей стране".