Алдонин скрывал болезнь даже от самых близких: вел себя странно, но не говорил, в чем дело

Бывший муж певицы Юлии Началовой, футболист Евгений Алдонин, серьезно болен. Больше года 45-летний футболист борется с раком поджелудочной железы.

Сейчас Алдонин находится в немецкой клинике. Спортсмен перенес операцию и несколько курсов химиотерапии. Друзья и коллеги Евгения начали сбор средств на дорогостоящее лечение. Сам футболист долгое время скрывал болезнь даже от самых близких и не хотел привлекать внимание общественности.

Как рассказала теннисистка Анастасия Пивоварова, она очень часто видела Евгения, ведь они вместе играли в падел. Пивоварова замечала странности в поведении партнера по корту, но не понимала, что с ним происходит. Сам Евгений уверял, что все в порядке.

"Он начал избирательно относиться к каким-то продуктам и перестал пить алкоголь. Я уже тогда начала видеть такие звоночки. Мы постоянно играли в падел. Потом мы продолжили играть, выступать на соревнованиях, а Евгений уже, к сожалению, был просто зрителем", — рассказала Пивоварова в эфире программы "Звезды сошлись".

И только через год стало известно, что Алдонин не просто изменил свои привычки, а столкнулся с серьезной болезнью. Евгений специально избегал любых обсуждений его состояния, не желая привлекать к себе внимание. Характер и скромность не позволяли ему говорить о подобном даже близким.