Министерство финансов Японии категорически отрицает достоверность сообщений о том, что официальный Токио якобы отказался от предложения стран Европейского союза экспроприировать замороженные российские активы.

Как сообщает Kyodo, японские власти опровергают публикации о том, что министр финансов Страны восходящего солнца Сацуки Катаяма заявила об отсутствии у Японии прав распоряжаться российскими активами по юридическим причинам.

Источники утверждают, что Японию сдерживает позиция Соединенных Штатов, не поддерживающих идею изъятия российских активов для финансирования киевского режима. Токио, по словам этих источников, не хочет пренебрегать мнением своего важнейшего союзника.

Ранее посол Франции в России Николя де Ривьер заверил, что при обсуждении дальнейшей судьбы российских активов, замороженных в Европе в рамках санкций, речь не идет о конфискации или передаче прав собственности. Дипломат подчеркивал, что пресловутые активы могут быть использованы для обеспечения кредитов Украине, но сами замороженные средства останутся принадлежащими России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европе, изыскивающей деньги на продолжение поддержки киевского режима, следует вспомнить судьбу предыдущих траншей. Политик напомнил европейцам о том, что "приключается с их деньгами на Украине".