Трампа признали самым влиятельным политиком в Европе, Путин - пятый

Издание Politico признало президента США Дональда Трампа самым влиятельным политиком в Европе. Описали лидера рейтинга в материале как "трансатлантическую ударную волну".

Европа, сказано в материале, имеет дело с "непредсказуемым, властным партнером, чьи импульсы могут в одночасье перевернуть континент".

Российский лидер Владимир Путин расположился на пятой строчке. Между ним и Трампом - премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Фридрих Мерц и лидер французской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен.