В Госдуме призвали вернуть удаленку из-за гриппа

В России рекомендуется ввести режим удаленной работы с учетом эпидситуации по гриппу. Об этом рассказал во вторник, 9 декабря, депутат Государственной думы, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.

Как пояснил парламентарий в комментарии Life.ru, оптимальный вариант — перейти на удаленку, "когда речь идет о тех регионах, где наблюдается эпидемический подъем гриппа, и работодатель идет на то, чтобы отпустить своих сотрудников на работу из дома".

Чтобы избежать мест массового скопления людей и не подвергать себя повышенному риску инфицирования гриппом, Куринный предложил "лучше дома отсидеться", если "позволяет это сделать ваше рабочее место и ваш работодатель".

Тем временем Роспотребнадзор информирует на своем официальном сайте, что в России продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, хотя пока заболеваемость респираторными инфекциями в целом соответствует сезонным уровням. Наибольший рост заболеваемости респираторными инфекциями зарегистрирован в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует штамм A(H3N2).

Наиболее эффективным способом профилактики гриппа остается вакцинация. Даже в случае инфицирования прививка поможет минимизировать риск тяжелых осложнений. По состоянию на 9 декабря в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 78,3 миллиона россиян — это 53,2% населения страны.

При этом Роспотребнадзор заверил, что нет оснований для выводов о том, что циркулирующие варианты птичьего гриппа способны вызвать пандемию, якобы представляющую для человечества более высокую опасность, чем COVID-19.