Высохшая Алина Загитова растеряла привлекательность. Что она с собой сделала?

Алина Загитова весной этого года очень сильно похудела. Олимпийская чемпионка вместе с весом растеряла свою привлекательность, по крайней мере, в этом уверены поклонники фигурного катания. Народ призывает спортсменку одуматься и прекратить экспериментировать над собой.

Особо рьяные фанаты даже стали писать Алине в соцсети. Появились подозрения, что фигуристка больна. В итоге пришлось Загитовой оправдываться. Спортсменка рассказала, что с ней все в порядке, никаких жестких диет или ставших модными уколов для похудения она не использует. Но, мол, бывает, что не успевает поужинать или пообедать из-за очень плотного графика.

"Говорят, что я слишком быстро похудела. Но если отследить момент периода похудения, это было целых два года, — я шла к тому, что у меня такая фигура. Есть люди, которым нравится, есть те, кому не нравится — абсолютная вкусовщина, этому надо поменьше какого-то внимания уделять", — отметила Загитова в интервью Евгении Медведевой.

Народ же продолжает бить тревогу. На свежих фотографиях люди просто не узнают Алину. В тематических пабликах поклонники фигурного катания обсуждают, что спортсменка высохла, потеряла миловидность и привлекательность, ведь черты ее лица заострились.

"Алина, что ты с собой сделала?"; "От природы такая красивая девочка, в кого превращается. Глазам больно"; "Я была уверена, что она вырастет настоящей красавицей, но увы"; "Пропало какое-то очарование что ли, стала какая-то сухая"; "Кожа да кости, а не наша Алина", — пишут пользователи Сети.