Путин поблагодарил правозащитников за неравнодушие и системный подход

Владимир Путин 9 декабря в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства поблагодарил членов совета за проделываемую ими работу - за их неравнодушие и системный подход. По словам президента, нужно обладать большим терпением и душевной щедростью, чтобы и выслушать человека, успокоить и добиться справедливости.

Путин добавил, что повестка встречи обширная: помощь участникам СВО, социальная поддержка семей с детьми, обеспечение занятости и реабилитации инвалидов.

Кроме того, обсудить необходимо вопросы эффективности и безопасности применения современных технологий, совершенствование системы паллиативной помощи.