Путин рассказал про новые пакеты мер против мошенников

В России разработан и проходит обсуждение второй пакет мер по защите граждан в цифровой среде от мошенников. Об этом рассказал во вторник, 9 декабря, глава государства Владимир Путин.

Президент уделил внимание теме противодействия мошенникам, выступая на заседании Совета по правам человека. Владимир Путин подчеркнул, что при работе над вторым пакетом антимошеннических мер планируется и третий пакет.

Российский лидер указал, что немало практических мер принимается по рекомендации Совета по правам человека, в том числе по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками, сообщает ТАСС.

Днем ранее глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на заседании Совета по национальным проектам и стратегическому развитию с участием президента отметил огромный объем потерь, которые понесли граждане России от действий мошенников — он исчисляется сотнями миллиардов рублей.

Кузнецов предложил создать штаб по противодействию мошенническим действиям, отметив, что "против России ведется диверсионная работа с применением современных технологий".

Злоумышленники пытаются использовать в преступных целях даже подготовку программы "Итоги года" с президентом России. Заместитель президента — председателя правления компании "Ростелеком" Сергей Онянов рассказал о появлении поддельных сайтов, имитирующих каналы для вопросов на прямую линию Владимира Путина. Однако единственным официальным интернет-ресурсом остается портал москва-путину.рф.