Путин согласился изменить порядок приема в школы детей репатриантов

Президент России Владимир Путин одобрил предложение главы Совета по правам человека Валерия Фадеева скорректировать прием в школы детей соотечественников, приехавших из-за рубежа, для которых русский язык является родным.

На заседании СПЧ во вторник, 9 декабря, Фадеев отметил, что представляется необходимым изменить соответствующую процедуру с учетом того, что для дети таких репатриантов русский — родной язык, поэтому экзамен на владением им излишен.

С этим согласился глава государства: "Какие экзамены-то? Нужно просто помочь этим детям, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов".

Владимир Путин призвал внести соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы, сообщает РИА Новости.

В сентябре член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов призвал ввести особый порядок приема в школы детей, происходящих из семей представителей коренных народов России. Он также рассказал, что дети из семей, являющихся участниками государственных программ по добровольному переселению в Россию, которые свободно говорят на русском языке, столкнулись со сложным механизмом тестирования.

До того глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что в России упростили правила участия в программе добровольного переселения соотечественников из недружественных стран. Подать соответствующее заявление можно не только в стране, гражданами которой являются соотечественники, но и за рубежом по месту фактического проживания, а также в самой России.