Путин приказал уравнять меры поддержки бойцов спецоперации и КТО

Решения о мерах поддержки бойцов специальной военной операции (СВО) и участников контртеррористической операции (КТО) в приграничных регионах России должны приниматься в пользу защитников Родины. На это указал глава государства Владимир Путин.

Президент затронул тему поддержки российских военных во время заседания Совета по правам человека, которое проводится во вторник, 9 декабря.

Как подчеркнул российский лидер, при поддержке бойцов и членов их семей не нужно делать разницу между СВО и КТО, ведь и в том, и в другом случае речь идет о людях, которые "себя не жалеют и защищают интересы России".

При обсуждении мер поддержки военных Владимира Путина крайне возмутили сообщения о выселении из жилья членов семей бойцов СВО: "Что за бред вообще?"

Президент потребовал разобраться с каждым подобным случаем: "Пофамильно надо выявлять этих людей и наказывать соответствующим образом". Какой статус ни имело бы такое жилье, недопустимо выгонять семьи участников спецоперации, когда "человек на фронте, воюет" (цитаты по ТАСС).

Государство постоянно расширяет и совершенствует систему мер поддержки участников спецоперации и их семей. В апреле российский лидер Владимир Путин поручил принять единые стандарты поддержки бойцов СВО, подчеркнув, что измерять качество работы в этой сфере нужно не потраченными деньгами, а изменением жизни граждан к лучшему.