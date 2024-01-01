Владимир Путин объяснил, в чем сила России

Сила России — в многообразии, в том числе в языковом. Такое заявление сделал во вторник, 9 декабря, глава государства Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Российский лидер напомнил, что очень важно, "когда человек чувствует, что он имеет возможность заниматься своим родным языком". Тогда "и язык междунационального общения тоже будет идти по-другому — с удовольствием и без всякого нажима".

Именно в этом многообразии и заключается наша сила, цитирует Владимира Путина РИА Новости.

О том, что сила россиян — в единстве, Владимир Путин рассказал в мае 2024 года во время своей инаугурационной речи. Президент подчеркнул, что достичь по-настоящему больших целей можно только сообща, поскольку мы — единый и великий народ, который преодолеет все преграды и воплотит в жизнь все задуманное. Резюмировал российский лидер словами "Вместе победим".

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, напомнив про некоторые страницы отечественной истории, подчеркивал, что и сегодня россияне должны изменить ход своей жизни, поскольку идет СВО. Народам России нужна консолидация вокруг лидера государства.