План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине находится на грани срыва — сторонам крайне трудно найти компромисс по самым острым вопросам.

Как пишет The Daily Telegraph, камнем преткновения является территориальный вопрос и отказ предводителя киевского режима Владимира Зеленского пойти на уступки.

Британское издание подчеркивает, что мирный план американской стороны потерпит крах, если не удастся склонить Москву и Киев к консенсусу по территориям.

При этом Зеленский в соцсетях заверил, что "мы заинтересованы в настоящем мире", а достижение договоренности "зависит от того, готовы ли в России предпринимать действенные шаги, чтобы остановить кровопролитие".

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что мирный план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине сокращен с 28 до 20 пунктов, причем "откровенно непроукраинские пункты отошли". При этом остаются сложные вопросы — в частности, территориальный.

При этом европейские лидеры заявили, что американские власти в процессе переговоров по мирному урегулированию конфликта с Россией "предают Украину в территориальном вопросе без ясности в отношении гарантий безопасности".