Вскрылись новые детали скандала с квартирой Долиной: "Все это спектакль"

Лариса Долина оказалась в центре скандала после того, как суд вернул ей квартиру, которую артистка продала под воздействием мошенников. При этом покупательница роскошной недвижимости Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег.

Певицу призывали вернуть деньги пострадавшей, но Лариса Александровна молчала. Тогда в Сети начали "отменять" артистку. Скандал серьезно ударил по репутации певицы, поговаривали, что ее могут вырезать из новогодних эфиров. Под давлением общественности Долина пришла на интервью к Дмитрию Борисову и сделала заявление, мол, деньги Лурье отдам, но не прям сейчас, потому что таких средств просто нет.

Прокомментировал скандал певец Данко. Артист не верит, что Лариса Александровна в сложившейся ситуации жертва. По его словам, певица получит от скандала неплохие дивиденды. Мол, народ будет ломиться на концерты Долиной, а ее гонорары взлетят до небес.

"Я не верю в сказки, слезы. Все это спектакль. Человек из всех "утюгов" не вылезал", — заявил певец.

Указал Данко и на новую деталь в деле. Артист считает, что исполнительница хита "Погода в доме" могла вступить в сговор со старыми приятелями семьи.

"Я предполагаю, что это схема достаточно глобального уровня, для того чтобы решить проблемы какого-то крупного застройщика. Он сейчас несет жуткие убытки, потому что из-за инфляции покупательная способность снижена и квартиры в новостройках никто не берет. Решили "закошмарить" население, которое и так всего боится, чтобы люди не покупали дешевую "вторичку", что могут обмануть", — заявил Данко в беседе с "Телепрограммой".

Певец подчеркнул, что это лишь его версия. Но, мол, совпадение одно очень настораживает. По словам артиста, папа Ларисы Долиной был строителем. "Вполне возможно, остались какие-то старые связи. Мне со стороны видится именно так", — отметил Данко.