Путин: Вижу проблемы с курьерами, когда езжу "по-тихому"

Президент России Владимир Путин рассказал на заседании Совета по правам человека во вторник, 9 декабря, что ему не понаслышке знакомы проблемы из-за передвижения курьеров на электросамокатах и велосипедах.

Как пояснил глава государства, иногда он ездит по городским улицам "по-тихому", без кортежа и мигалок. Во время таких поездок, рассказал Владимир Путин, он обращает внимание на движение курьеров: "Я вижу, что происходит с этой доставкой. Конечно, это, безусловно, вызывает озабоченность наших граждан".

Президент пообещал, что даст поручения Министерству внутренних дел в этой сфере и попросит регионы предоставить предложения по урегулированию движения курьеров на электротранспорте, сообщает ТАСС.

В ноябре глава государства утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Ее цели — повышение координации между органами власти, улучшение мониторинга состояния дорог и поддержку развития дорожной инфраструктуры, углубление анализа причин происшествий.

Проблему использования электротранспорта и средств индивидуальной мобильности при организации дорожного движения некоторые регионы решают кардинально. Так, мэр Благовещенска Олег Имамеев объявил, что в городе полностью запрещены электросамокаты. За нарушение запрета полагается штраф в размере до 100 тысяч рублей.