Великобритания расширила антироссийский санкционный список

Власти Великобритании расширили антироссийский санкционный список, передает ТАСС.

В перечень попали философ Александр Дугин, военно-аналитический центр "Рыбарь" (и его руководитель Михаил Звинчук), европейский информационный ресурс "Голос", Центр геополитических экспертиз, российский Фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом.

Кроме того, в санкционном списке теперь значатся брюссельский информационный ресурс Euromore.

Попавшим под санкции запрещен въезд в Британию, активы (в случае их обнаружения) подлежат заморозке.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что санкции - это путь в никуда и разрешению противоречий между странами они не способствовали и не способствуют.