"Желтый" уровень погодной опасности ввели в Москве

Повышенный, "желтый", уровень погодной опасности установлен в Москве и Московской области. Об этом свидетельствует прогностическая карта предупреждений Гидрометцентра России.

Как уточняется на официальном сайте Гидрометцентра, предупреждение введено из-за ожидающейся в столичном регионе гололедицы. Повышенный уровень опасности сохранится в Москве и Подмосковье до 9:00 четверга, 11 декабря.

Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что зона осадков приблизилась к границам Московской области с запада, что сулит региону сильный снегопад. Его интенсивность будет нарастать и достигнет пика к 3:00 мск 10 декабря. В связи с этим жителям Москвы и Подмосковья рекомендуют подготовиться к ухудшению условий на дорогах и возможным снежным заносам.

Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что пока температура воздуха продолжает превышать климатическую норму, поэтому о формировании постоянного снежного покрова речь пока не идет. Однако увидеть снег во вторую неделю декабря москвичи смогут.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отмечал, что средняя температура декабря в России с каждым десятилетием будет увеличиваться. Это означает, что начало метеорологической зимы будет все дальше и дальше отступать от конца ноября, а теплый декабрь станет нормой для столичного региона.