Путин велел пресекать стихийный рост тарифов ЖКХ

Повышение тарифов в системе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) — крайне важный вопрос. Это подчеркнул президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по правам человека во вторник, 9 декабря.

Как отметил глава государства, в связи с инфляционными процессами тарифы ЖКХ неизбежно растут, однако "самое главное — чтобы они росли в меру". Этот процесс не должен приобретать стихийного характера, подчеркнул Владимир Путин.

Президент потребовал, чтобы "соответствующие инстанции государственные, прежде всего это ФАС и соответствующие комиссии на местах в регионах", строго следили за обоснованностью повышения тарифов ЖКХ и не допускали стихийного роста, сообщает РИА Новости.

К теме подорожания "коммуналки" Владимир Путин обращался уже не раз. В октябре, в частности, российский лидер подчеркивал, что затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф на плечи потребителей. Вместо этого "необходимы более гибкие решения, включая нормативные новации".

Между тем лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что частное управление системой ЖКХ в России полностью дискредитировало себя, а для миллионов русских семей счета за свет, воду и отопление стали непосильными. В связи с этим парламентарий призвал вернуть отрасль под контроль государства.