Мощный циклон принес на Камчатку сильнейшие снегопады

Мощный циклон со снегом, накрывший южные районы Камчатского края, практически парализовал движение в столице региона. В сугробах застревают не только легковые автомобили. Вырваться из снежного плена не могут ни внедорожники, ни автобусы, ни даже спецтехника, которая вышла на расчистку дорог.

С начала месяца в Петропавловске-Камчатском выпало осадков больше, чем обычно за весь декабрь. Но этот циклон специалисты называются особенно сложным: снег мокрый, ветер сильный. Обьявлена лавинная опасность. В городе частично вышло из строя уличное освещение. Много ДТП. Остановлено сообщение между населенными пунктами и отменены рейсы в главном аэропорту Камчатки. Занятия в школах отменили. Городские власти рекомендовали работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим.

"Ситуация сложная. Поэтому прошу по-возможности оставаться дома. Дайте возможность дорожникам прочистить магистральные артерии и минимизировать последствия циклона, который еще не отступил", - отметил Евгений Беляев, глава Петропавловск-Камчатского городского округа.

В Ангарске, это Иркутская область, введен режим ЧС. Из-за аварии на местной ТЭЦ уже третий день без тепла больше половины города: полторы тысячи многоквартирных домов и более 120 социальных объектов. Шесть школ отправили на дистанционное обучение. Но и в квартирах температура далекая от комфортной.

В городе развернуты пункты временного размещения. В больницы экстренно завозят обогреватели и выдают пациентам теплые одеяла. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку по статье об оказании коммунальных услуг ненадлежащего качества.

"Коллеги в Байкальской энергетической компании заверили комиссию о том, что до 15 часов 10 декабря они выйдут на максимальный температурный режим теплоносителя, который пойдет потребителю", - сообщил Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области.

А в Красноярске вторник стал самым холодным днем с начала зимы. Ночью столбики термометров опустились до минус 33 градусов. Впрочем, для некоторых сибирские морозы - это повод не утепляться, а время закалять организм.