Правительство примет новую стратегию развития Дальневосточного федерального округа

Правительство в ближайшее время примет новую стратегию социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа на ближайшие 10 лет.

Ее детали обсуждали на профильной сессии кабмина. Как отметил премьер Михаил Мишустин, в этом макро-регионе уже реализуются меры, которые позволили создать условия для опережающих темпов роста экономики и социальной сферы.

Региональный валовой продукт вырос более чем на четверть, объем частных инвестиций составил 5 с половиной триллионов рублей, на предприятиях создано свыше 170 тысяч новых рабочих мест. Для бизнеса действуют льготы и преференции. Потому активно развивается промышленность, созданы хорошие возможности для туристического сектора и сельского хозяйства. Но в приоритете - комфорт жителей.