Правительство примет новую стратегию развития Дальневосточного федерального округа

Правительство в ближайшее время примет новую стратегию социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа на ближайшие 10 лет.
Ее детали обсуждали на профильной сессии кабмина. Как отметил премьер Михаил Мишустин, в этом макро-регионе уже реализуются меры, которые позволили создать условия для опережающих темпов роста экономики и социальной сферы.
Региональный валовой продукт вырос более чем на четверть, объем частных инвестиций составил 5 с половиной триллионов рублей, на предприятиях создано свыше 170 тысяч новых рабочих мест. Для бизнеса действуют льготы и преференции. Потому активно развивается промышленность, созданы хорошие возможности для туристического сектора и сельского хозяйства. Но в приоритете - комфорт жителей.
"Люди перестали активно переезжать из субъектов Дальневосточного округа в другие части страны. Более того, впервые за много лет туда прибыло свыше 24 тысяч человек. И эту динамику нужно не просто сохранить, но и наращивать. И здесь необходим комплексный подход для обеспечения граждан современным жильем, благоустройства городов и поселений, инфраструктурного развития, транспортной связанности, доступности качественной медицины и, конечно, качественного образования", - сказал Мишустин.