Лысая и вся в синяках: появилось фото зверски избитой модели Анжелики Тартановой

Модель Анжелика Тартанова пропала в конце ноября. Больше двух недель ее искали родственники и друзья. Оказалось, что с травмой головы 33-летнюю блогершу доставили в больницу им. Пирогова.

Анжелика не помнит, что произошло. Она несколько дней провела в реанимации. У модели отек мозга, сотрясение и многочисленные ушибы. Врачи провели ей трепанацию черепа. Сейчас Тартанова находится в тяжелом состоянии.

Кадры из больничной палаты Анжелики опубликовал Telegram-канал 112. Судя по снимку, девушке сбрили волосы из-за проведенной операции на черепе. На руках и лице модели заметки гематомы.

"Разговаривает с трудом, из произошедшего не помнит ничего — только как оказалась в больнице. По словам пострадавшей, в квартире, где ее избивали, были парень и девушка. Полиция устанавливает подозреваемых", — сообщает Telegram-канал 112.

По предварительным данным, Тартанову жестоко избил сожитель. Полгода назад модель съехалась с 40-летним мужчиной, но отношения не заладились, и Анжелика объявила о расставании. Вероятно, это и стало причиной конфликта, в ходе которого пострадала модель.

Известно, что у Тартановой есть 16-летний сын. Мальчик живет с отцом в Краснодаре. В Москву Анжелика переехала после развода. Модель активно строила карьеру, участвовала в показах и кастингах.