Euroclear назвал цену конфискации российских активов

Бельгийский депозитарий Euroclear, в котором аккумулирована большая часть замороженных активов России в европейской юрисдикции, может потерять 16 миллиардов евро. Об этом предупредил во вторник, 9 декабря, генеральный директор Euroclear по финансовым рискам Гийом Элие.

Как пояснил Элие в интервью Agence France-Presse, если решение Евросоюза будет расценено как конфискация российских активов, это крайне негативно повлияет на Euroclear и его клиентов, инвестирующих в России.

Глава депозитария отметил, что Euroclear станет уязвим для юридического преследования и изъятия его активов — депозитарий управляет в России активами примерно на 16 миллиардов евро.

Ранее депозитарий Euroclear в Бельгии объявил, что не может передать замороженные российские активы Евросоюзу для финансирования Украины. Глава организации Валери Урбен пояснила, что не существует процедуры, в рамках которой Euroclear может просто так отдать деньги Евросоюзу, которые "связаны требованиями Центрального банка России о возмещении расходов".

Кроме того, в Euroclear заявляли, что при решении вопроса дальнейшей судьбы российских активов "должны соблюдаться принципы неприкосновенности собственности государств и права собственности", поскольку иной вариант ставит под угрозу стабильность всей мировой финансовой системы.