Предводитель киевского режима Владимир Зеленский отреагировал на заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости президентских выборов на Украине.

Как заявил Зеленский во время поездки в Италию, он "всегда готов" к проведению на Украине выборов главы государства, пишет La Repubblica. Однако никакой конкретики по срокам утративший легитимность украинский президент не привел.

Официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что решение о проведении выборов президента на Украине должен принять украинский народ — только он может решать этот вопрос.

При этом депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что все, что говорит и делает Зеленский, — это "клоунада для внешнего наблюдателя и попытка продлить свое политическое существование". Однако глава киевского режима уже "доезжает свой абонемент" и скоро сойдет с политической арены.

Незавидную судьбу Зеленскому предрекают в Соединенных Штатах. Журналист Рик Санчес отметил, что Европа и Украина зашли в тупик и исчерпали все свои возможности. Если киевский режим откажется принять условия Вашингтона, его предводителя может настигнуть "ужасный финал в стиле Чаушеску", которого в 1989 году расстреляли, сообщает РИА Новости.