Соглашение в отношении использования российских активов, замороженных в Европе в рамках санкций, может быть достигнуто уже в ближайшие дни. Такой прогноз озвучил во вторник, 9 декабря, премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Как подтвердил политик, этот вопрос обсуждался на встречах с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Лондоне.

Стармер, которого цитирует The Times, уверяет, что соответствующая сделка неизбежна, а переговоры по ней достигли "критической стадии". Однако детали пресловутой договоренности британский премьер раскрывать не стал.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Японии категорически отрицает достоверность сообщений о том, что официальный Токио якобы отказался от предложения стран Европейского союза экспроприировать замороженные российские активы.

При этом Палата представителей Бельгии встретила аплодисментами заявление премьер-министра Барта де Вевера об условиях использования замороженных российских активов. В частности, Бельгия требует, чтобы все риски, включая штрафы за "незаконную экспроприацию", были распределены между всеми странами ЕС.