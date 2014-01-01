Путин рассказал, как трогательно встречают российских бойцов жители освобожденных городов

В населенных пунктах в зоне боевых действий, куда заходят российские войска, остается достаточно много гражданских лиц. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека во вторник, 9 декабря.

Как сообщил глава государства, мирные жители на вопросы российских военных о том, почему они "отсюда не вышли своевременно", дают простой ответ: "Мы ждали вас. Ждали русские войска. Войска России".

Владимир Путин подчеркнул, что "мы должны делать всё для того, чтобы этим людям помочь, восстановить их жилье". Президент России заверил, что действительно "всё будет восстановлено".

Глава государства также заявил, что Россия, безусловно, доведет спецоперацию до логического завершения и достижения поставленных целей, тем более что Донбасс — это "наша историческая территория, абсолютно точно". Кроме того, "дело в людях, которые не смирились с госпереворотом на Украине в 2014 году".

Владимир Путин напомнил, что Россия не начинала войну, а пытается ее закончить: "Вынуждены делать это вооруженным путем. И мы, безусловно, доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции" (цитаты по РИА Новости).

Напомним, на заседании Совета безопасности 21 ноября Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика спецоперации, ведущая к достижению целей военными средствами, пока Украина и ее союзники пребывают в иллюзиях и мечтают нанести стратегическое поражение России.