Паулина Андреева в провокационном наряде вышла в свет

Паулина Андреева впервые за месяц появилась на светском мероприятии. 37-летняя актриса побывала на звездном гала-вечере. Мероприятие состоялось в Третьяковской галерее на Крымском валу.

Актриса выбрала для выхода в свет провокационный наряд. Паулина позировала перед камерами в черных джинсах и молочной накидке-кейпе, которая оголила живот звезды сериала "Метод". Дополнила образ Андреева черными туфлями, волосы актриса убрала в гладкий пучок. Эффектный наряд подчеркнул стройную фигуру и идеальный пресс Паулины.

Артистка явно осталась довольна своим видом. Она с улыбкой дефилировала перед объективами фотографов, а один из снимков разместила на своей странице в соцсети. "Не поддавайтесь на провокации начинать суетиться и все успевать. Это не обязательно", — написала Андреева в Telegram-канале.

Напомним, что недавно в Сети распространилась информация, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева воссоединились после расставания. Якобы супруги решили начать все сначала и, кроме того, продали квартиру в Брюсовом переулке в Москве за 200 миллионов рублей и купили жилье в другом месте.