Раскрыто содержание второго пакета мер против мошенников

Российское правительство подготовило второй пакет мер по защите граждан от мошенников. В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью. Об этом рассказал во вторник, 9 декабря, вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Как уточнил политик, указанный пакет включает в себя запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательную маркировку таких вызовов, введение детских СИМ-карт, ограничения по количеству банковских карт у одного гражданина.

Наряду с этим прорабатываются инструменты восстановления доступа к аккаунту на портале "Госуслуги", в том числе с помощью биометрии и при личном обращении в многофункциональные центры (МФЦ), цитирует Григоренко "Интерфакс".

О необходимости защитить россиян от мошеннических преступлений говорил и глава государства Владимир Путин. Он подчеркнул, что при работе над вторым пакетом антимошеннических мер планируется уже третий пакет, причем немало практических мер принимается по рекомендации Совета по правам человека.

Тем временем в Госдуме заявили, что в России необходимо ввести режим усиленной защиты от мошенничества в преддверии Нового года. Авторы инициативы напомнили, что в декабре традиционно наблюдается всплеск потребительской активности — это расширяет поле для атак злоумышленников.