Филипп Киркоров сделал признание о капризной дочери: никто и подумать не мог о таком

Дочери Филиппа Киркорова Алле-Виктории исполнилось 14 лет. Девочка многим кажется очень капризной, ведь она любит хулиганить, снимает шуточные видео про отца и не стесняется прямо сказать, если ей что-то не нравится.

Никто и подумать не мог, что на самом деле все это образ для соцсетей. На самом деле, как уверяет народный артист России, Алла-Виктория за прошедший год справилась с переходным возрастом и очень сильно повзрослела.

"Как-то мы быстро завязали с этим странным возрастом, когда все мы отрицаем, все не принимаем, ничего не хотим. „Не хочу учиться, хочу жениться“. Вдруг как-то в этом сезоне все резко у нее поменялось", — признался Киркоров в беседе с "Пятым каналом".

По словам Филиппа Бедросовича, Алла-Виктория в свои 14 лет демонстрирует интеллект, свойственный, скорее, взрослому человеку. Исполнитель хита "Единственная" поделился, что общается с дочкой на очень серьезные темы и удивляется глубине ее рассуждений.

"Я смотрю, просто совершенно взрослая, понимающая, умная, разумная, интеллектуальная девушка, с которой интересно общаться", — отметил артист.

Хотя еще совсем недавно Алла-Виктория обижалась на отца из-за того, что он подарил клатч от известного бренда не ей, а своей подруге. Тогда дочь в знак протеста несколько дней не общалась с Киркоровым. В итоге Филиппу Бедросовичу пришлось пообещать девочке такую же сумочку на Новый год.