Ресурсы Украины для ремонта энергетических объектов почти иссякли

Украинские возможности и ресурсы для ремонта поврежденных энергетических объектов почти иссякли. Об этом предупредил во вторник, 9 декабря, директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Как отметил эксперт, "сейчас я не вижу ресурсов ни у "Укрэнерго", ни у генерирующих, ни у распределительных компаний, чтобы закупать оборудование, которое им уже нужно и будет нужно через два-три месяца".

Если в распоряжении "Укрэнерго" остались "какие-то закрома Украины", то у остальных предприятий ресурсов для ремонта хватит максимум еще на два-три удара, а "потом просто они будут смотреть на повреждения и не понимать, как это восстановить" (цитаты по ТАСС).

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался за то, чтобы "как можно скорее добиться хотя бы прекращения огня в форме моратория на удары по критической инфраструктуре". Политик утверждал, что это имеет ключевое значение перед будущей зимой, поскольку "гражданская инфраструктура Украины, прежде всего энергетическая, остается под обстрелами России".

Однако российские власти предупреждали, что решение о нанесении ударов по энергетическим объектам Украины зимой будет зависеть от потребностей Вооруженных сил России, тем более что энергообъекты имеют "иногда прямое, иногда косвенное отношение к военному потенциалу.