Президент США Дональд Трамп надеется на достижение договоренности по урегулированию конфликта на Украине к Рождеству — в западных государствах его отмечают 25 декабря.

Как пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, посланники Дональда Трампа отвели предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому всего лишь несколько дней на то, чтобы ответить на предложенную мирную сделку.

Однако Зеленский потребовал дать ему время для консультаций с европейскими союзниками, прежде чем реагировать на предложение Вашингтона. При этом, отмечают источники FT, Киев буксует между неприемлемыми для него территориальными потерями и требованиями США, которые не может отвергнуть.

На этом фоне заместитель представителя США при ООН Дженнифер Лосетта заявила, что прекращение российско-украинского конфликта остается важнейшим приоритетом для Трампа, поэтому Соединенные Штаты работают "на всех уровнях", чтобы положить конец боевым действиям.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что каждое новое предложение для Киева оказывается гораздо хуже предыдущих. Российский дипломат риторически поинтересовался, "чего хотят добиться европейские кураторы Украины, которые прекрасно понимают реальную катастрофическую для этого государства ситуацию на поле боя" (цитаты по РИА Новости).

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заверил, что американская сторона не устанавливала каких-либо дедлайнов в контексте мирного урегулирования конфликта на Украине. При этом Трамп заверил, что удовлетворен ходом переговоров по украинскому вопросу: "У Украины есть ряд сложных проблем, но, думаю, Россия хотела бы, чтобы это завершилось".