Глава РАН доложил Путину о ряде фундаментальных открытий российских ученых

Участие Российской академии наук в решении проблем научно-технологического развития страны Владимир Путин обсудил с президентом РАН.
Геннадий Красников доложил главе государстве о ряде фундаментальных открытий российских ученых - в том числе в области нейронных сетей. А еще рассказал о создании алгоритмов управления роем беспилотников.
"Здесь не центральное, а децентрализованное управление происходит. Локальное наблюдение. Уникальные алгоритмы разработаны. Они позволяют реагировать, избегать столкновения. Это превосходство над мировыми аналогами", - рассказал президент РАН.