Госдума озаботилась продажей алкогольных конфет на маркетплейсах

Первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заинтересовалась ситуацией с продажей детям на маркетплейсах конфет, содержащих алкоголь.

В запросе на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой парламентарий поинтересовалась, какие меры предпринимает указанное ведомство совместно с Росалкогольрегулированием для пресечения свободной продажи алкогольных конфет несовершеннолетним, в том числе при онлайн-торговле.

Также Буцкая намерена выяснить, признается ли такая продукция алкогольной и подпадает ли она под соответствующие ограничения по обороту, включая строгий запрет на продажу несовершеннолетним. Депутат попросила предоставить информацию о наличии требований к маркировке подобных товаров, включая предупреждение о содержании алкоголя и о недопустимости употребления детьми подобных конфет, сообщает РИА Новости.

Ранее в Госдуме указали, что многие родители сами с детства внушают своим детям мысль о том, что употреблять алкоголь — нормально и даже хорошо. Такую мысль у подрастающего поколения вызывает так называемое детское шампанское, которым активно торгуют в преддверии Нового года. Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев заявил, что подобную торговлю "надо ограничивать, в хорошем и правильном понимании".

В свою очередь, депутат Государственной думы Амир Хамитов заявил, что в России следовало бы ввести практику установления самозапрета на покупку спиртных напитков — по аналогии с самозапретом на оформление кредитов. По мнению политика, благодаря такому подходу "улучшится здоровье и конкретных людей, и населения страны в целом".

Алкоголь опасен для здоровья!