Наши штурмовые группы успешно атакуют врага и продвигаются в глубину обороны противника на всех стратегически важных направлениях. Надежную огневую поддержку передовым отрядам обеспечивают операторы БПЛА.

Кадры из Запорожской области. В районе городов Орехов и Степногорск расчетами ударных дронов был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ и артиллерийские установки. А на подступах к Гуляйполю точными ударами с воздуха ликвидировали несколько бронемашин противника.

Эффективно сработала реактивная артиллерия. Залпом "Града" накрыли опорник боевиков, расположенный в городской черте. Огонь корректировали в режиме реального времени. На Красноармейском участке штурмовиков прикрыли расчеты тяжелых огнеметных систем. "ТОС-2" отработала точно по заданным координатам с дистанции около 15 километров.

Сокрушительное поражение врагу наносит армейская авиация. Экипаж вертолета Ка-52М ракетным ударом уничтожил скопление бронетехники и живой силы ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр". Успешно выполнив задачу, пилоты благополучно вернулись на аэродром базирования, чтобы подготовиться к новому боевому вылету.