Захватил радиостанцию неприятеля: новые подвиги героев СВО

Новые примеры мужества и отваги наших бойцов в зоне СВО. Рядовой Михаил Кухоренко в ходе выполнения поставленных задач обнаружил приближающийся FPV-дрон противника, занял выгодную позицию и точным огнем из стрелкового оружия уничтожил его. Благодаря грамотным действиям Михаила жизни наших военных были спасены.

Рядовой Константин Ситченко, действуя в составе штурмовой группы, скрытно проник в лесополосу, где находились пулеметный расчет и вражеский блиндаж, и вступил в стрелковый бой с превосходящей силой противника. Уничтожив неонацистов, он захватил радиостанцию неприятеля, что позволило отслеживать переговоры ВСУ и координировать действия наших военных.