ПВО сбила 20 беспилотников ВСУ в ночь на 10 декабря

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории российских регионов. ПВО сбила в течение прошедшей ночи 20 украинских дронов, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что 16 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа было уничтожено над территорией Брянской области. Два дрона ВСУ сбито над Калужской областью, по одному беспилотнику – над Белгородской областью и Московским регионом.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в Telegram об атаке украинских дронов на регион. По его данным, обнаружено и уничтожено 16 вражеских БпЛА самолетного типа. На месте падения беспилотников работают оперативные и экстренные службы, пострадавших и разрушений нет.