Политолог Орлов: Противоречия между Европой и США становятся системными

Какую выгоду рассчитывают извлечь спонсоры Украины из затягивания конфликта? Означает ли упорная поддержка киевского режима со стороны ЕС то, что раскол между Европой и США будет нарастать? А также - насколько реален риск того, что покровители Киева пойдут на изъятие российских активов?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с руководителем Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрием Орловым.

"Противоречия между Европой и США становятся системными. И очень жёсткими. По целому ряду позиций, если мы говорим об урегулировании ситуации на Украине", - отметил он.

