Крепка традиция, да верится с трудом. В Британии хотят организовать референдум, в ходе которого жителям королевства предложат задуматься – а нужна ли стране королевская семья? Член британского парламента Зара Султана поставила вопрос ребром: зачем Британии монархия?

"Люди, которые правят Британией, хотят, чтобы все поверили: каждый беженец - насильник, в то время как они присваивают 12 миллионов фунтов из денег налогоплательщиков, чтобы оплатить судебные издержки паразита по имени Эндрю Маунтбаттен Виндзор", - сказала она.

Принц Эндрю - паршивая овца в благородном семействе. Уличённый в крепкой дружбе с сутенером Джефри Эпштейном и заподозренный в интимных связях с малолетками, был изгнан из королевской семьи. И назван "принцем из навозной кучи".

Но Зара Султана ставит под сомнение саму необходимость монархии для страны. И призывает граждан задуматься: а нужны нам эти паразиты, всякие короли и королевы? Прогнило что-то в Британии. Американцы вообще потешались, когда после похорон Елизаветы II ирландские и шотландские болельщики распевали кричалку – "Лиззи сыграла в ящик!"

Американцы всегда с пренебрежением относились к старым европейским элитам, считая их декоративной архаикой. В новой стратегии национальной безопасности Европе вообще предрекают развал:

"К более масштабным проблемам, с которыми сталкивается Европа, относятся действия ЕС и других транснациональных организаций, подрывающие политическую свободу и суверенитет, миграционная политика, порождающая раздоры, цензура и подавление политической оппозиции".

Бульдозер американской политики, как часто именуют Трампа, вообще утверждает, что Евросоюз был создан для того, чтобы наживаться на Америке. Европейцы готовы наживаться на всех. И буквально украсть всё, до чего дотянутся руки. Так, британская "Таймс" утверждает, что в Лондоне уже пообещали киевскому гонцу 100 миллиардов фунтов, которые украдут с российских счетов в Европе. И только один человек в Британии, похоже, не выходит из состояния радостной окрылённости. Борис Джонсон, который велел биться с Россией до последнего украинца.

Мир, в котором в действительности всё не так, как на самом деле.