В течение следующих 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский 9 декабря. Он попросил США и европейских коллег помочь в обеспечении безопасности для их проведения.

Также Зеленский признал, что у Украины нет сил вернуть Крым.

"И скажу честно: да, у нас сегодня нет сил на всё это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого", — заявил он.

Глава киевского режима считает, что США и еще несколько стран не видят Украину в НАТО.

В этот же день президент США Дональд Трамп рассказал, что надеется на достижение договоренности по урегулированию на Украине "к Рождеству", пишет Financial Times.