Постпред Украины при ООН Андрей Мельник отверг территориальные уступки цитатой из фильма "Место встречи изменить нельзя" на русском языке, который в его стране запрещают. Это произошло на заседании Совбеза ООН 10 декабря.

"Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что слышали, Россия хочет, чтобы мы сдались. Мой ответ вам — дырку от бублика получите вы, а не Украину", – также заявил Мельник в ходе заседания.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании 10 декабря заявил, что киевский режим сделал Украину разменной монетой в геополитическом противостоянии с Россией.