Европа боится, что президент США Дональд Трамп обвинит ее и Киев в препятствовании достижению сделки по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников 10 декабря.

"Среди европейских чиновников есть страх, что Трамп настолько теряет терпение из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах, что он может выйти из них, возложив вину на Украину и Европу за то, что они препятствуют соглашению", — написано в материале.

Также один из источников рассказал американскому телеканалу, что Киев теряет стратегические позиции на востоке из-за боевых потерь и ограниченных оборонительных позиций.

За день до этого Трамп заявил в интервью Politico, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому пора взять себя в руки и начать соглашаться с мирным планом. По словам американского лидера, Россия находится на более выгодных переговорных позициях, чем Украина.