Бойцы СВО с опытом обучают контрактников необходимым навыкам

Россияне активно подписывают контракты с Минобороны и поступают на военную службу. Заявления от добровольцев принимают в пунктах отбора. Там же новобранцы проходят медкомиссию и оформляют все необходимые документы. Затем - обязательные тренировки на полигонах - условия максимально приближены к фронтовым. Занятия ведут инструкторы с опытом боевых действий в зоне СВО.

Полученные разведданные используются не только в бою, но и в учебе. На тренировочном полигоне бойцы, подписавшие первый контракт с Минобороны, штурмуют окопы, которые один в один повторяют позиции врага.

Для полного погружения в атмосферу боя даже дно окопов залито водой. Штурмовики учатся их брать малыми тактическими группами - двойками и тройками. Самое главное здесь - уметь взаимодействовать друг с другом.

Такие занятия входят в обязательный курс интенсивной общевойсковой подготовки. Боец с позывным "Кузьмич" на гражданке работал строителем. Рассказывает, что за лентой у него много друзей. Решил к ним присоединиться.

"Это патриотично, престижно и интересно. Здесь нас обучают стрельбе, в первую очередь. Потом идет медицина, инженерная подготовка и умение действовать в группах - в городе, и в окопах. Инструктора очень опытные. Как бы хорошо преподают, доносят. Ну, мы стараемся и учимся, запоминаем", - рассказал военнослужащий.

Инструкторы - это бойцы, уже побывавшие в зоне СВО. Они на своем опыте знают, как может развиваться бой, и что нужно делать, чтобы в нем победить. На своих занятиях инструкторы ничего не упускают. Объясняют все подробно и терпеливо. От того, как бойцы усвоят материал, зависит выполнение боевых задач и их жизни.

Боевой путь добровольцев начинается здесь - в пунктах отбора на службу по контракту. Тут принимают заявления от кандидатов, работают с их документами. Владислав работал в автосервисе. Теперь решил сменить профессию: "Хочу помочь своей стране. Иду на службу по контракту. Настроение боевое. Победа будет за нами".

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную.

В Москве бойцам выплачивают дополнительно миллион 900 тысяч рублей. В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова. Заявку принимают и онлайн. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 117.