Долиной провели необычную экспертизу: вот что она показала

Российская певица Лариса Долина прошла политологическую (деструктологическую) экспертизу в ходе расследования уголовного дела о продаже ее квартиры.

Эта экспертиза показывает, был ли в деле какой-либо политический мотив. Исследования проводят для того, чтобы выявить нарушения законодательства.

В ходе гражданского судебного спора выводы этого исследования оспорены не были, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Ранее Долина прошла психолого-психиатрическую экспертизу. К какому выводу пришли эксперты, в материалах дела не указывается.

В августе 2024 года певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой аферы. Под влиянием телефонных мошенников она продала свою квартиру стоимостью 112 миллионов рублей матери-одиночке Полине Лурье.

В сентябре 2025 года Мосгорсуд вернул певице роскошную квартиру. Лурье лишилась и денег, и квартиры. С решением суда она не согласна и намерена обращаться в кассацию.